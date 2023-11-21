بعد خلع ملابسه واتهامه لها.. مها أحمد تقدم بلاغ ضد هذا الفنان المصري في مباحث الإنترنت

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 03:48 صباحاً - وصلت خنافة الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة محرك البحث جوجل ومنصات من تصدر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اقسام الشرطة، إذ حررت مها احمد- 54 سنه- بقسم تكنولوجيا المعلومات بالجيزة محضرا رسميا.

تضررت فيه الفنانة من فادي خفاجة مستخدم حساب على تطبيق «تيك توك» واخري تدعي «شيماء» مستخدمة حساب على «تيك توك» لقيامهم بنشر فيديوهات وعمل بث مباشر يظهر فيها الاثنين ويتحدثوا بعبارات تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير وإساءة سمعة وإظهار محادثة بينها وبين المشكو في حقهم دون اخذ اذن من المبلغة.

البداية

تصدرت الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما ظهرا معا في أحد لايفات تطبيق «تيك توك» وقامت «مها» خلاله بالخروج عن النص وسب عدد من متابعيهما بألفاظ بذيئة لتتعرض للهجوم والانتقادات من قبل رواد التطبيق.

هجوم متبادل

والقصة بدأت عندما ظهرت «مها» في أحد تحديات تطبيق «تيك توك» برفقة الممثل الشاب فادي خفاجة لتلقى هجومًا من قبل العديد من متابعيها بسبب ردها على عدد ممن تطاولوا عليها، إذ اعتراض البعض على وجودها من الأساس على التطبيق ومشاركتها بالتحديات، لتقوم «مها» بسب متابعيها واصفة بعضهن بـ «الخدامات» والألفاظ البذيئة،

وعلقت قائلة: «يا خدمات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه»، وطلبت من «فادي» غلق التعليقات وهاجمته بسبب هجوم العديد من مستخدمي التطبيق على «مها».

ليخرج فادي خفاجة عقب لايف «مها أحمد» برسالة لشخص مجهول خلال بث مباشر عبر حسابه على نفس التطبيق قائلا: «إنتي فين ياللى جوزك دكتور؟، إنتي عملتي إيه في حياتك؟، انتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولى أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي بس إنتي بتاجري بيه».

مها أحمد: واحد من المدمنين طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند

كما وجهت الفنانة مها أحمد رسالة غامضة عبر بث مباشر بـ تيك توك، قائلًا: يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس، قولتله عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد، أنا تريند لوحدي، كل حد بيستخدمني عشان يطلع تريند هو حر.

مها أحمد

وسبق وأن وجهت مها أحمد، رسالة قاسية لجمهورها خلال البث المباشر والذي كان يشاركها البث كل من الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة عبر موقع الفيديوهات التيك توك، واصفها منتقديها بـ الخدامات، وقالت: يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا آخركم إيه يا بعدة.

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