ياسمين صبري تتعرض لهجوم حاد من أمام الجميع من فنان شهير.. لن تصدّق السبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 03:48 صباحاً - أبدى الفنان جميل برسوم، رأيه في الفنانة ياسمين صبري بعد مشاركتها في مسلسل «حكايتي»، الذي عرض في عام 2019، موضحا أن جمالها أقوى من موهبتها.

جميل برسوم ينتقد ياسمين صبري

وتابع جميل برسوم خلال لقاؤه في برنامج «تفاصيل»، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد 2»: «ياسمين صبري جمالها غالب على موهبتها.. تشوف شكلها قبل موهبتها ودي حاجه سلاح ذو حدين.. لأني بعد ما اشبع منك كحلاوة عاوز أشوف موهبة فالخطورة تكمن هنا، لو الموهبة مش قد الجمال يبقى هنشوف صورة واحدة حلوة وخلاص يعني قالت زي ما قالتش.. لكن لو ممثلة يبقى الجمال والشكل والموهبة حاجه حلوه».

وأشار «برسوم»، إلى أن هناك سيدات يشاركن في التمثيل من حيث الشكل ولكن لا توجد لديهن موهبة ومثال على ذلك المخرج خالد يوسف معقبا :«خالد يوسف راح جاب واحده كويتية في مسلسل»سره الباتع«علشان جسمها حلو.. وهنلاقي من النوعية دي كتير جدا».

وأختتم جميل برسوم حديثه بأن الفنانة حنان مطاوع لديها موهبة قوية وليس هناك مقارنة بينها وبين ياسمين صبري، كما أن المخرج أحمد سمير فرج من الشخصيات المقربة لقلبه وهو من أهم المخرجين حاليا في مصر.

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض “فيلم أبو نسب” مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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