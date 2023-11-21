"ابدأ حلمك" .. نائب محافظ الوادي الجديد تعلن تقدم 1000 جنيه دعمًا لكل خريج

ياسر رشاد - القاهرة -



أعلنت الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد عن دعم المحافظة المادى لخريجي مشروع ابدأ حلمك بـ ١٠٠٠ جنيه لكل خريج.

جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والذى شهده عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة امس، ذلك على مسرح سينما هيبس.

واضافت، فى تصريحات لبوابة الخليج 365 : النهاردة أنا سعيدة وفخورة ولينا شرف أن أحضر النهاردة فاعلية معكم علشان تشوف الكوادر

ووجهت نائب محافظ الوادي الجديد، الشكر الى وزارة الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافية.

تحدثت عن سينما هبيس أحد المنشآت الثقافية التى لها دور هام في بناء الإنسان المصرى بكافة فئاته العمرية والثقافية.

واوضحت أن المنشآت الثقافية تلعب دورا مهما في بناء الإنسان المصرى.

أثنت على الموهوبين الفنية المشاركة بهذه الدفعة، وعلى فرق العمل بقيادة المخرج أحمد طه.

أشارت إلى وجود العدالة الثقافية في توزيع الفرص بمراكز المحافظة التى جعل من سهولة تنقل أعضاء فرق العمل من خلال إزالة معوقات وصعوبات البعد المكانى بالمحافظة.

أكدت أهمية الفن في بناء المجتمع والإنسان، حيث يعمل الفن على تهذيب الوجدان وترسيخ العادات والتقاليد لأن تأثير الفن يمدد على مدار سنين ويعلق في الذاكرة لفترات طويلة.

وأوضحت أن الخريجين هم أداة التنوير بالمحافظة، وأعضاء هذه الدفعة هم أداة تنفيذية سوف يتم دعهم في مختلف المبادرات وفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة.

وأعلنت عن مبادرة لإعادة إحياء المسرح المدرسى بالمحافظة.

جاء ذلك في حضور الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة

ابدأ حلمك

وهي مشاريع فنية الغرض منها إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر.

وقد بدأ العمل في المشروع في شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار عدد 40 متدربا لكل موقع، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والدراما الكاتب سعيد حجاج، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.