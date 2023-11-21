شاكيرا تدفع 7.5 مليون يورو وتنجو من السجن 8 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت أيقونة البوب الكولومبية، شاكيرا، إلى اتفاق مع ممثلي الادعاء في إسبانيا، لتجنب محاكمتها بتهمة الاحتيال الضريبي.

ومثلت شاكيرا شخصيا، أمام المحكمة الجزئية في برشلونة، أمس الإثنين، وبعد أن ظلت متمسكة ببراءتها لفترة طويلة، أقرت شاكيرا أمام القاضي الذي ترأس المحكمة، بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية بمبلغ قدره الإجمالي 14.5 مليون يورو خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.

وبعد اعترافها بارتكابها للعديد من التهم التي كانت منسوبة إليها، لم تنقذ شاكيرا نفسها فقط من المحاكمة، بل تجنبت أيضا عقوبة محتملة بالسجن.

وقبل المحاكمة، طالب مكتب المدعي العام الإسباني، بفرض عقوبة السجن لمدة 8 أعوام وشهرين، على شاكيرا.

وسيتعين على المغنية العالمية البالغة من العمر 46 عاما، دفع غرامة قدرها 7.5 ملايين يورو، بالإضافة إلى دفع الضرائب المتأخرة.

وكانت الفنانة رفضت في السابق صفقة عرضتها النيابة العامة، واختارت بدلاً من ذلك المثول للمحاكمة.

وعلى صعيد آخر، فازت شاكيرا مؤخرًا بـ3 جوائز من الجرامي اللاتينية وهي "أغنية العام" و"أفضل أغنية بوب" عن Bzrp Music Sessions, Vol. 53 وأفضل تعاون فني مع كارول جي.