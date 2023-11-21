محمود سعد يشيد بحلقة "الدحيح" عن فلسطين: "خلوا ولادكم يشوفوها"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

التقى الإعلامي محمود سعد جمهوره ومتابعيه من خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وهو من نوعية الفيديوهات التي يقوم فيها "محمود سعد" بالتحدث مع متابعيه والتعليق على الأحداث التي تجري بالشرق الأوسط إلى جانب العديد من التفاصيل الخاصة بحياته المهنية والشخصية.

وتضمن الفيديو حديث الإعلامي محمود سعد عن حلقة "الدحيح" الخاصة بالقضية الفلسطينية تقديم صانع المحتوى أحمد الغندور والتي تصدرت محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتخطيها 11 مليون مشاهدة خلال أيام من إذاعتها وتلقى رواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبة العديد منهم بمشاهدة الحلقة نظرًا إلمامها العديد من التفاصيل الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وعلق محمود سعد قائلا: "اللي شاف منكم أحمد الغندور الدحيح يبقي كويس جدًا ولما بيبقى حاجة كويسة بحب ادعمها جدًا جدًا وهو مش محتاج الدحيح مني دعاية لأن هو ماهر وموهوب ودئوب وبيبذل مجهود كبير جدًا ويمكن الطريقة اللي بيتكلم بيها الغندور متعجبش الناس الكبيرة لكني معجب بيه جدًا وان الشباب دلوقتي بيتكلموا بسرعة كده والكلام ده بيوصل لفئة هي دي الفئة اللي احنا عايزينها دلوقتي واحنا الكبار عارفين واللي مش عارف بيقدر يعرف من ناس كتير انما احمد الغندور بيقدم حاجة جميلة جدًا مختصرة ومفيدة جدًا".

واستكمل: "اللي مشافش الدحيح عن فلسطين هو جاب الحكاية من الأول أرجوكم تشوفوها وتخلوا أولادكم يشوفوه وانهم يشيروا ويبعتوه في حتت كتير جدًا وأحب يا أحمد بطريقتك دي تعملوا بلغة تانية أرجوك لأن طريقتك دي تعمل شغل بره جامد جدًا لأنك لما حكيت حكاية الطنطورة دي حكاية بعيدة أوي بس مهارة منك بصراحة وياريت كل الناس اللي عندها مهارات يقولوا الحكاية".

ويقوم الإعلامي محمود سعد مؤخراً بتقديم برنامج حواري بعنوان "Sold Out" على مسرح إيوارت في الجامعة الأمريكية بمنطقة وسط البلد ويستضيف خلاله عدد من أبرز نجوم الفن والغناء ويتطرق خلاله للعديد من التفاصيل الخاصة بحياتهم الشخصية والفنية.

