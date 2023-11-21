شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة ليلى مراد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنانة ليلى مراد التي قدمت أعمالاً مهمة في مجال الغناء والتمثيل وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، بدأ مشوارها الغنائى على يد والدها الملحن زكى مراد والملحن داود حسنى، وغنت بعدها فى العديد من الحفلات، وتقدمت للإذاعة المصرية فى منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معها على الغناء بشكل أسبوعى.

وتمتلك ليلى رصيدًا كبيرًا من الأغانى فى مشوارها الفنى، ومن أبرز أغانيها: "مليش أمل فى الدنيا دى"، "ليه خلتنى أحبك"، "يا حبيب الروح"، "الدنيا غنوة"، "يا مسافر وناسى هواك"، "اللى يقدر على قلبى"، "كلمنى يا قمر"، وبالطبع أغنية "أبجد هوز"، التى كانت بمثابة فك شفرات وطلاسم لغة المرأة وهو التوجه الذى حملته معظم أغنيات ليلى مراد.

كما قدمت ليلى مراد 27 فيلمًا، من أشهرها: "قلبي دليلي"، "عنبر"، "ليلى بنت الأغنياء"، "سيدة القطار"، "غزل البنات" ،"ورد الغرام" ،"بنت الأكابر" ،"الضحايا" ،"ليلي" ،أما عن اخر محطاتها في السينما فيلم "الحبيب المجهول" عام 1955 مع حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

ليلى مراد مشوارها السينمائى لا يزيد على 26 فيلمًا منذ أول فيلم ظهرت فيه بالغناء فقط سنة 1932 وهو "الشحايا" لبهيجة حافظ وزكى رستم، إلى آخر فيلم لها كنجمة كبيرة سنة 1955 هو "الحبيب المجهول".

اعتزلت التمثيل مبكرًا وهو الأمر الذى وطد علاقتها بجمهورها، وأصبح اسمها يتردد على كل لسان، وهى صاحبة الصوت الذى تميز بالحزن والشجن.