شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف محمد عبد المعطى ينفى تعاقده على كتابة فيلم جديد لـ محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الكاتب والمؤلف محمد عبد المعطى، اتفاقه مع النجم محمد سعد لكتابة فيلمه الجديد، حيث قال في تصريح لـ"الخليج 365" أنه لم يتم التعاقد أو الاتفاق بينه مع محمد سعد للتعاون في أي عمل جديد.

يذكر أن المؤلف محمد عبد المعطى أكد لـ"الخليج 365" أن فيلم 5 جولات مزيج بين حقيقة لعبة الـ MMA والمشاعر الإنسانية، مشيرًا إلى أننى وقت كتابة الفيلم شاهدت مباريات حقيقية وذهبت أنا ويحيي علام المنتج لمشاهدة المباريات بشكل جيد حتى نتمكن من تقديم عمل يليق بالجمهور، لافتًا إلى أنه عندما تحدث مع المنتج بشأن الفيلم وافق على الفور لتقديمه حتى ظهر للنور.

واحتفل صناع وأبطال فيلم "5 جولات" بالعرض الخاص بإحدى دور السينما مؤخرًا وحضر من صناع العمل كل من: آدم الشرقاوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، المؤلف محمد عبد المعطى، والمنتج يحيي علام، مطرب الراب ارسينك.

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.