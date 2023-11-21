في ذكرى ميلادها.. صور نادرة للسيدة فيروز مع أبنائها تدخل القلوب

ميرنا وليد - بيروت - في ذكرى ميلادها، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للسيدة فيروز، مع أولادها الأربعة عندما كانوا أطفالاً.



وظهر في الصورة كل من الفنان اللبناني زياد الرحباني، الذي ولد عام 1956، هلي الرحباني الذي ولد عام 1958، ليال الرحباني التي ولدت عام 1960، وتوفيت عام 1988، وأخيراً المخرجة ريما الرحباني، التي ولدت عام 1965.

وقد نشرت ريما الرحباني، فيديو نادراً لوالدتها، يعود لعام 1981، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم.

وشاركت ريما فيديو لوالدتها، من أحد الستوديوهات في نيويورك، خلال كواليس تسجيل أغنية "في ظلام الليل"، وظهرت فيروز في الفيديو وهي تضع نظارة شمسية على عينيها، وتجلس على كرسي، وتعطي ملاحظاتها الخاصة للمايسترو.

وكتبت ريما تعليقاً على الفيديو قائلة: "عقبال كل سنة بالصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ، وبأيام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ بالخير والعَدْل والسَلامْ".

وأضافت ريما مستذكرة الشعب الفلسـ طيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية، قائلة: "ومِن قَلْب القَلبْ مُهداة لفلسـ طين. غمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاءْ".

