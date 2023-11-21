ملكة جمال الكون تطل بالمايوه.. ورشاقتها تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال الكون لعام 2023، شينيس بالاسيوس Sheynnis Palacios والتي حازت على اللقب في حفل الإنتخاب الذي أقيم منذ أيام، على الجمهور بالمايوه، وخطفت الأنظار برشاقتها البالغة وجمال قوامها.



والملكة الجديدة من مواليد 30 أيار عام 2000 اي تبلغ من العمر 23 عاماً فقط وكانت قد شاركت عام 2021 في ملكة جمال العالم وتأهلت وقتها الى المراتب الـ 40 الاولى من دون تحقيق اي مركز متقدم. تخصصت في مجال الاعلام وهي لاعبة كرة يد محترفة. شاركت في 5 مسابقات جمالية قبل ان تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون وتحقق اللقب اذ امتلكت خبرة كبيرة خلال السنوات الـ 7 الاخيرة اي منذ بداياتها في عالم الجمال كما تلقب تدريباً محترفاً لفترة طويلة حتى تستطيع نيل اللقب.