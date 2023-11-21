الطفل "يزن" في "الخائن" يحظى بإهتمام الجمهور.. فمن هو؟

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الطفل "يزن" من مسلسل "الخائن" الرتند على محرك البحث غوغل، بعد أن زاد البحث عن معلومات عنه، بسبب أداءه المحترف في المسلسل.



وإسم "يزن" الحقيقي هو قيس صبح، من مواليد عام 2009، أي أن عمره 14 عاماً. قام ببعض الأدوار، إلا أن دوره في مسلسل الخائن أثبت موهبته التمثيلية.

وتدور قصة المسلسل حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي"، عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين أبرزهم: قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد.