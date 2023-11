شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب عرفة شقيقة سلمى أبو ضيف فى "زينهم" وتارا عماد فى "العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب عرفة في بطولة مسلسلي "زينهم" و"العودة" الذى يتواصل تصويرهما حاليًا، حيث انطلق عرض الأول أول أمس الأحد على قناة ON، والثانى يعرض الأسبوع المقبل على قناة DMC، وتجسد رحاب في "زينهم" شخصية "أمل" شقيقة سلمى أبو ضيف، فيما تظهر في "العودة" بشخصية "ياسمين" صعيدية وهى شقيقة تارا عماد ولديها مزرعة تديرها بصحبة شقيقتها.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



الفنانة رحاب عرفة من مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" يعرض من الأحد إلى الخميس، على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.



رحاب عرفة وتارا عماد من كواليس العودة