لتحافظي على أناقتك وتبرزي رشاقتك هذا الخريف.. عليك الحصول على قطعة الملابس هذه

ميرنا وليد - بيروت - حتى تحافظي على أناقتك، وإطلالاتك التي تكشف عن رشاقتك بشكل واضح، عليك هذا الخريف، وبعدة مواسم أخرى أن تحصلي على قطعة الملابس هذه، وتحتفظي بها في خزانتك.



فبهذا الموسم الخريفي، تحضر ملابس الرياضة بشكل كبير وواسع في موضة خريف وشتاء عام 2024، وعلى رأس اللائحة تأتي سراويل اللغينغ، الذي طرأ عليها تعديل لافت هذا العام.⁣

وسنودع اللغينغ الكلاسيكي والمتعارف عليه، ويحل مكانه اللغينغ العصري الذي يقوم على تداخل الأقمشة مع بعضها، مثل الساتان، وتحضر التطريزات والأقمشة الشفافة.⁣

إليك عدة طرق يمكنك تنسيقه بها.