بعد انتشار مقاطع فيديو مخلة لها بملابس فاضحة .. إلقاء القبض على الراقصة حورية

ميرنا وليد - بيروت - اتخذت الجهات الرسمية قرار سجن الراقصة حورية لمدة 4 أيام بهدف التحقيق اثر اتهامها بخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، اضافة الى الكشف عن مناطق من جسدها خلال الرقص، واستغلال الأطفال بفيديوهاتها بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة حورية اسمها الحقيقي هو حنين وعمرها 23 عاماً، اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن. وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات واتهمت الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة وترويج الرذيلة بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق وارتداء بدلات رقص غير مصرح بها.