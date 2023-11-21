ميرنا وليد - بيروت - أعلن الحساب الرسمي لقناة "كنال د" خبر انضمام الممثل التركي الشهيرإبراهيم تشيليكولالى عائلة القناة التي ستعرض مسلسل للموت بنسخته التركية وتم نشر صورةته مع تعليق : "أهلاً بعودتك مجددًا إبراهيم". وأفادت المعلومات ان ابراهيم سيجسد شخصية هاكان لكن من دون معرفة ان كان ذلك دور الممثل محمد الأحمد او دور الممثل باسم مغنية في الجزء الاول من العمل.

المسلسل سيتم البدء بتصويره في شباط 2024 وقد تم التعاقد مع الفنانة شيفال سام لتجسيد دور "سحر" الذي ادته الممثلة ماغي بو غصن في النسخة العربية بانتظار اعلان لائحة الممثلين كاملة.

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن بطل "للموت" بنسخته التركية .. ممثل شهير تعرفونه جيداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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