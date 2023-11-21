مايا دياب بتعليق لافت على أحداث جنـ وب لبنان.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع خبر ضرب كنيسة مار جرجس في إحدى قرى جنـ وب لبنان، مؤكدة أن الأماكن المقدسة يجب أن تسلم من هذه الإستهدافات.



وكتبت مايا دياب عبر حسابها الخاص: "اليوم وللأسف كان الدور على الكنائس فحتى الأماكن المقدسة لم تسلم من ضربات العدو الاسـ رائيلي ، كنيسة مار جرجس في يارون جنـ وب لبنان كانت الهدف ..

الى متى سيبقى جنـ وب لبنان ساحة حرب مفتوحة !! والى متى سيبقى اللبنانيون يهجَّرون من منازلهم قسرًا ليحموا نفسهم من حرب لا تعرف الرحمة .. الله يحمي جنـ وب لبنان كنيسة مار جرجس"