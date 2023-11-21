ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع خبر ضرب كنيسة مار جرجس في إحدى قرى جنـ وب لبنان، مؤكدة أن الأماكن المقدسة يجب أن تسلم من هذه الإستهدافات.
وكتبت مايا دياب عبر حسابها الخاص: "اليوم وللأسف كان الدور على الكنائس فحتى الأماكن المقدسة لم تسلم من ضربات العدو الاسـ رائيلي ، كنيسة مار جرجس في يارون جنـ وب لبنان كانت الهدف ..
الى متى سيبقى جنـ وب لبنان ساحة حرب مفتوحة !! والى متى سيبقى اللبنانيون يهجَّرون من منازلهم قسرًا ليحموا نفسهم من حرب لا تعرف الرحمة .. الله يحمي جنـ وب لبنان كنيسة مار جرجس"
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بتعليق لافت على أحداث جنـ وب لبنان.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.