ريما فقيه حامل بطفلها الرابع.. وصورة تكشف أنها في أشهر متقدمة

ميرنا وليد - بيروت - استطاعت ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية السابقة واللبنانية الأصل ريما فقيه أن تخفي حملها الرابع بشكل جيد وأعلنت عنه بطريقة غير مباشرة غير مستعرضة بطنها وإكتفت بمشاركة صورة لها مع المنتج الموسيقي العالمي وسيم صليبي المعروف بـ سال ظهرت فيها ملامح حملها المتقدم.



ويبدو أن ريما فضلت ان لا تعلم الخبر بطريقة استعراضية احتراماً لمشاعر الاهل الذي خسروا أطفالهم في الحرب على غـ زة كما انها تعتمد على سياسة جديدة وهي مشاركة بعض الصور من حياتها على صفحتها وليس كل يومياتها كما كانت تفعل في السابق.