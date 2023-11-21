شكرا لقرائتكم خبر عن 63 عامًا على فيلم "إشاعة الحب".. وإفيهاته ما زالت باقية حتى وقتنا هذا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 63 عامًا على فيلم "إشاعة حب"، حيث عرض لأول مرة في 21 نوفمبر 1960، ويعد الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية فى كلاسيكيات السينما المصرية و يحرص الكثيرون على مشاهدة الفيلم، حتى وقتنا هذا عند عرضه على شاشات التلفزيون والضحك على أفيهات النجوم.

فيلم "إشاعة حب" بطولة سعاد حسنى وعمر الشريف ويوسف وهبى وعبد المنعم إبراهيم وهند رستم وعادل هيكل وإحسان شريف وأحمد فرحات وزينات علوى، من تأليف محمد أبو يوسف، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.

تدور أحداث الفيلم حول حسين، الشاب الخجول المرتبك الذى يحب ابنة عمه سميحة، فى الوقت الذى لا تعيره هى اهتماماً، وتحب ابن خالتها لوسى، الشاب الذى يجيد الرقص والغناء، لكن عم حسين المعجب بشخصيته، يبدأ فى تحويله ظاهريًا إلى شخصية أخرى، تستطيع أن تجذب ابنته عن طريق رسم خطة ماكرة، بأن ينشر شائعة أن حسين على علاقة بهند رستم الممثلة الشهيرة، وتتوالى الأحداث.