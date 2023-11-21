نيقولا معوض يحتفل بعيد ميلاد زوجته الأوكرانية.. وجمالها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاده زوجته الجميلة مادلين معوض، وهو من الجنسية الأوكرانية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال الزوجته، مؤكدين على أنهما يليقان ببعضهما بشكل كبير.

ووثق نيقولا الإحتفال بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص، برفقة مادلين، وعلق معبراً عن حبه الكبير، وقال: "في عيد ميلادك اليوم لمزيد من السعادة، المزيد من التحديات، المزيد من الصعود والهبوط.. لمزيد من الحب، المزيد من الحياة معك.. بالمرض والصحة، أمس اليوم وغدًا.. أحبك، وأشكر الله عليك كل يوم، وأنا محظوظ جدًا بوجودك".

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