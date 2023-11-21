أخبار زواج أديل رسمياً تأخذ منحى جدياً.. وهذا ما حصل!

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن أخبار زواج الفنانة العالمية أديل بشكل رسمي من الوكيل الرياضي ريتش بول، أصبحت تأخذ منحى جدياً أكثر.

وأكدت المصادر أن أديل كشفت هذا الأمر أثناء حضورها عرضاً كوميدياً لصديقتها المفضلة في لوس أنجلوس إلى جانب زوجها، وقال المصدر: "كنت في عرض آلان كار الكوميدي في لوس أنجلوس الليلة وكانت أديل من بين الحضور. وسأل أحد الحضور بين الجمهور عما إذا كان هناك شخص قد تزوج مؤخراً، فصرخت أديل "لقد فعلت".

كما أن شخص آخر من بين الحضور أكد الأمر، وقال: "عندما سألت إذا كان أي شخص قد تزوج مؤخرًا، صرخت أديل "لقد تزوجت".

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