زواج الشاعرة والاعلامية عبير شرارة .. وصور لها بالفستان الأبيض

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات أن الشاعرة والاعلامية عبير شرارة التي قدمت لسنوات برنامج ( خوابي الكلام ) عبر شاشة تلفزيون لبنان وشاركت في أحد اجزاء مسلسل الهيبة، عقدت قرانها على علي سعد نجل المرشح السابق على الانتخابات النيابية اللبنانية محمد سعد .



عبير هي إبنة مدير عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب الشاعر والاعلامي الراحل بلال شرارة ، عبير الى جانب تجربتها الادبية كتبت مسلسل ( أنا ) الذي لعب بطولته الممثل السوري تيم حسن و انتجته شركة الصباح وعرض قبل فترة على الشاشات اللبنانية.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ عبير السعادة والفرح بهذه الخطوة الجديدة في حياتها.