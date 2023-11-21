نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلادها.. وكم أصبح عمرها؟ - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة نوال الكويتية بعيد ميلادها واختارت إطلالة بسيطة في الفيديو الذي انتشر لها وهي تقطع قالب الحلوى بهذه المناسبة السعيدة وسمع صوت أحد الحاضرين يقول: “يا جمالها”، بينما قال آخر: “العمر مجرد رقم” اذ أتمت نوال الـ 57 سنة من عمرها الا انها لا زالت تتمتع بكل مواصفات الجمال.



من ناحية ثانية كانت قد انتقلت نوال للعيش في المملكة العربية السعودية وقد سجلت ابنتها الوحيدة حنين في احدى مدارسها مما عرضها لبعض الانتقادات خصوصاً من الاعلامية فجر السعيد التي اعتبرتها انها تخلت عن بلدها بهذا القرار.