"بحبها من قلبي".. منة فضالي تعرب عن سعادتها بالعمل مع هالة صدقي في "صوابع زينب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة هالة صدقي ضمن العرض المسرحي "صوابع زينب" والتي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت "منة" صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ورافقتها بالصور الفنانة هالة صدقي خلال تواجدهما في كواليس المسرحية وعلقت قائلة: "بحبها من قلبي وأحلى شغل معاكي كفاية قلبها وروحها الحلوة، زينب في صوابع زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافة لأي عمل وحقيقي انتي مكسب لأي حد يعرفك أو يشتغل معاكي، بحبك يا ملكة أحلى هالوله".

وتعاونت الفنانة منة فضالي لأول مرة مع الفنانة هالة صدقي بأحداث مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفنان محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد فهيم، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

وتعاقد الفنان محمد رمضان مؤخرًا على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" وأعلن عن تقديمه خلال موسم دراما رمضان لعام 2025 ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن استكمال مشاركة نجوم الجزء الأول.

يذكر أن منة فضالي تشارك ببطولة فيلم "روحي لك" ويشاركها البطولة كلاً من إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تيخا، عمرو عبد العزيز، تأليف ناجي عبدالله، إخراج مازن نيازي على أن يتم الإعلان عن ميعاد طرحه تجارياً خلال الفترة المقبلة.