محمود البزاوي عن ذكرى ميلاد حماه محمود السعدني: "مشيت في ظل تاريخه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تذكر الفنان محمود البزاوي والد زوجته الأديب الراحل محمود السعدني في ذكرى ميلاده والتي توافق اليوم 20 نوفمبر برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

ونشر "البزاوي" صورة من شبابه تجمعه بالأديب الراحل وعلق عليها قائلا: "من أجمل الصور ليا هي صورتي مع حمايا اللي اليوم 20 نوفمبر ذكرى ميلاده إمام الساخرين عمنا محمود السعدني اللي مشيت في ظل تاريخه، صاحب سلسلة الواد الشقي أعظم ما كتب في السيرة الذاتية في الأدب العربي، الله يرحمك يا عم محمود".

ويواصل الفنان محمود البزاوي دعم القضية والشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني وقصف قطاع غزة وسط استشهاد الآلاف من العائلات والأطفال بنشر صور ومقاطع فيديوهات من الأحداث المؤسفة التي تجري هناك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان محمود البزاوي شارك مؤخراً بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة أبرزها مسلسل "سوق الكانتو" ومسلسل "الصفارة" واللذان عرضا بموسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب مسلسل "بالطو" والذي تم عرضه بشهر فبراير الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، كما شارك ببطولة فيلم "المطاريد" وعرض بدور العرض السينمائي مطلع العام الجاري.