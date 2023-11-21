شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يعود بالزمن فى السينما للمرة الثالثة على التوالى بفيلم "فرقة الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد عز، تصوير أحداث فيلمه الجديد "فرقة الموت" الذى انطلق تصويره الشهر الماضى ويشارك في بطولته آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في فترة الأربعينيات حيث يجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى، ليسجل الفيلم العمل السينمائى الثالث على التوالي الذى يعود أحمد عز فيه الزمن إلى الوراء أو أن أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة وغير معاصرة.

وقدم أحمد عز العام الماضى فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد والذى دارت أحداثه في فترة الأحتلال الانجليزى لمصر، حيث رصد الفيلم حالة الشعب المصري قبل وأثناء اندلاع ثورة 1919 في القرن العشرين، وتسليط الضوء على المقاومة ضد الاستعمار البريطاني، مستوحاة من وقائع حدثت في الفترة من مذبحة دنشواي 1906، مرورًا بثورة 1919 وحتى منتصف العشرينيات، وبالتركيز على فريق من الفدائيين المصريين قادوا مغامرات بطولية ضد جيش الاستعمار.



أحمد عز من فيلم كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" جمع أحمد عز وكريم عبد العزيز وشارك في بطولته هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، رزان جمال، على قاسم، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود وضيوف الشرف روبى، كريم محمود عبد العزيز، اياد نصار، رشدى الشامى، سلوى محمد على، سلوى عثمان، أحمد كمال، وسيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

وفى نفس العام وتحديدًا بداية 2022 قدم أحمد عز فيلم "الجريمة" الذى عرض في شهر يناير والذى دارت أحداثه في أحداثه في فترة السبعينات، حيث عادل المتواجد في مصحة نفسية، ويلتقى بابنه سين، أو من يعتقد بداية أنه ابنه، ويبدأ الرجل العجوز عادل، المصاب بمرض نفسي، في استعادة ذكرياته عن تلك الفترة، كاشفًا خفايا جريمة ظلت لغزًا لسنوات طويلة، قبل أن يرمي هو نفسه بأحد خيوط القضية الذي سيقود إليه، وأثناء سرد تلك الذكريات تتضح ملابسات اختفاء زوجته نادية، واستمرارية مطاردة شبحها له.

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، نور محمود، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، الطفل آدم وهدان، الطفل عمر شريف وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.



احمد عز فى فيلم الجريمة