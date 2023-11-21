شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز الـ International Emmy Awards فى دورته الـ 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تكريم الأفضل في التلفزيون العالمي بنيويورك منذ ساعات في حفل توزيع جوائز International Emmy Awards لعام 2023، في دورتها الـ 51، وجاء المرشحون الـ56 لجوائز هذا العام من 20 دولة عبر ست قارات، وحصلت Netflix على اثنتين من أفضل الأفلام الكوميدية المرشحة لمسلسلها البريطاني Derry Girls وVir Das: Landing، وهو عرض ارتجالي خاص يقدمه أحد أفضل الكوميديين في الهند، Vir Das، وكلاهما تقاسما جوائز أفضل مسلسل كوميدي.



International Emmy Awards

وهذه القائمة الكاملة لـ جوائز International Emmy Awards في دورتها الـ 51

أفضل ممثلة: كارلا سوزا في La Caida (Dive)

أفضل ممثل: مارتن فريمان في فيلم The Responder

أفضل فيلم كوميدي: Vir Das عن مسلسل Vir Das: Landing and Derry Girls، الموسم الثالث

أفضل فيلم تلفزيوني/مسلسل قصير: La Caida [Dive]

أفضل ترفيه غير مكتوب: A Ponte - The Bridge Brasil

أفضل مسلسل قصير: Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World]

أفضل واقعي وترفيهي للأطفال: Built To Survive

أفضل فيلم وثائقي: Mariupol: The People's Story

أفضل فيلم وثائقي رياضي: Harley and Katya

أفضل برمجة فنية: Buffy Sainte-Marie: Carry It On

أفضل Telenovela: Yargi [Family Secrets]

أفضل رسوم متحركة للأطفال: The Smeds and The Smoos