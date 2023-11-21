بالصور- هكذا كشفت ريما فقيه عن حملها بطفلها الرابع

شاركت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانيّة الأصل، ريما فقيه جمهورها بصورة عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام، تستعرض فيها مراحل متقدمة من حملها بطفلها الرابع.

وظهرت “فقيه” في الصورة وقد ارتدت ثوبًا قصيرًا ضيقَا كشف عن بطنها المنتفخ. فيما كان زوجها المنتج وسيم صليبي يقف الى جانبها ويحتضنها.

نذكر ان ريما فقيه تزوجت من وسيم صليبي في لبنان خلال الصيف ٢٠١٦ بحضور مجموعة كبيرة من الاصدقاء والنجوم العالميين. ولديهما ثلاث أطفال وهم ريما وجوزيف وأميرة.