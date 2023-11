مورغان والن يسيطر على جوائز البيلبورد الموسيقي… إليكم لائحة بأبرز أسماء الفائزين

أقيم حفل توزيع جوائز البيلبورد الموسيقي ٢٠٢٣ في الولايات المتحدة، وهو أضخم حدث فنيّ سنويّ يكرّم إنجازات نجوم عالميين في الغناء.

وقد شملت جوائزه لهذا العام الأعمال الفنية التي صدرت في الفترة الممتدة بين ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ و٢١ أكتوبر ٢٠٢٣، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل إضافية من العروض المباشرة وجولات الفنانين الغنائية، وحركة المبيع للألبومات والأغنيات المنفردة.

مفاجآت عديدة تخلّلت الحفل الفني، أبرزها فوز مغني الريف الأميركي مورغان والن بِـ ١١ جائزة متقدّمًا على المغنية تايلور سويفت التي حازت على ١٠ جوائز. وقد حقق والن انتصارات كبيرة أبرزها عن فئات أفضل فنان ذكر، أفضل ألبوم، أغنية العام، أفضل ١٠٠ فنان، أفضل فنان ريفي، وأفضل ألبوم في قائمة بيلبورد ٢٠٠.

من جهتها حصدت تايلور سويفت مجموعة من ١٠ جوائز أبرزها عن فئة أفضل فنانة، أفضل مبيع عن أغنية “Anti Hero” الفنان الأكثر استماعًا عبر الإذاعات، وأفضل كاتبة أغنيات. واللافت كان غياب سويفت عن الحفل حيث تواصل جولتها في البرازيل، فأطلّت في فيديو مسجّل حاملة جوائزها العشر، شاكرة جمهورها على ولائهم لها ما جعلها اكثر الفنانين حظًّا في العالم، على حدّ تعبيرها.

أمّا الفنانة ماريا كاري فحققت فوزًا مكرّمًا عن فئة “Chart Achievement” عبر أغنيتها الكلاسيكية ” All I Want Fir Christmas Is You”، وقد أعلنت كاري في كلمتها التي ألقتها عقب استلامها الجائزة بأنّها لم تكن تتوقع أثناء إعداد الأغنية الشهيرة بأنّها ستقف على المسرح لاستلام جائزة تقدير عنها”. ثم أشعلت المغنية أجواء الاحتفال بعرض مباشر للأغنية رافقها فيه راقصون انتعلوا زلاجات جليدية.

بدوره حقّق الفنان الكندي درايك فوزًا بخمس جوائز من بينها أفضل مغني راب، أفضل ألبوم راب عن” Her Loss” بالتعاون مع الرابر الإنكليزي 21 Savage.

من جهتها فازت نجمة موسيقى البلوز SZA بأربع جوائز عن ألبومها SOS الذي تصدّر سباق الأغاني في الولايات المتحدة لمدة ١٠ أسابيع.

كما حققت كلّ من المغنية بيونسيه فوزًا بثلاث جوائز، كارول جي بجائزتَين عن أفضل فنانة لاتينية وأفضل فنان سياحي لاتيني، وNew Jeans بجائزة عن أفضل فنان عالمي في الكيبوب.

تجدر الإشارة الى ان جوائز هذا العام شملت أيضًا تسع فئات جديدة عن أفضل ١٠٠ كاتب أغاني فازت بها تايلور سويفت، أفضل ١٠٠ منتج فاز بها جوي موا، أفضل ثنائي/ مجموعة روك، أفضل فنان أفروبيتس ذهبت الى برنا بوي، أفضل أغنية أفروبيتس، أفضل فنان كيبوب عالمي، أفضل جولة كيبوب ، أفضل ألبوم كيبوب، وأفضل كيبوب عالمي.