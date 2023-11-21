سعر مرتفع للغاية لخلخال ريهانا من الألماس.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العالمية ريهانا باللون الأسود، وخطفت الأنظار بأناقتها البالغة، وجمالها.

وإرتدت ريهانا لاغينغ ضيق للغاية من الجلد من بالنسياغا بقيمة 4550 دولار، مع حذاء باللون الاسود بكعب عالي، ونسّقت معه جاكيت بنفس اللون ونظارات شمسية.

واللافت كان إرتدائها خلخال الساعة من الألماس والزمرد، من دار جاكوب آند كو، ويبلغ سعره ما يقارب 400 ألف دولار.

على صعيد آخر كانت قد اطلت ريهانا مؤخرا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بتسريحة شعر جديدة ومشرقة، وأحدثت ريهانا، صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة حديثة لها بالشعر الأشقر، وتم رصد المغنية الحائزة على جوائز عالمية في ملابس من نوع "ستريت ستايل"، والتي تضمنت سروال الجينز مع "هودي" باللون الرمادي، وحذاء من جلد الثعبان.

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