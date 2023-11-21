فن ومشاهير

سعر مرتفع للغاية لخلخال ريهانا من الألماس.. بالصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العالمية ريهانا باللون الأسود، وخطفت الأنظار بأناقتها البالغة، وجمالها.


وإرتدت ريهانا لاغينغ ضيق للغاية من الجلد من بالنسياغا بقيمة 4550 دولار، مع حذاء باللون الاسود بكعب عالي، ونسّقت معه جاكيت بنفس اللون ونظارات شمسية.
واللافت كان إرتدائها خلخال الساعة من الألماس والزمرد، من دار جاكوب آند كو، ويبلغ سعره ما يقارب 400 ألف دولار.
على صعيد آخر كانت قد اطلت ريهانا مؤخرا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بتسريحة شعر جديدة ومشرقة، وأحدثت ريهانا، صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة حديثة لها بالشعر الأشقر، وتم رصد المغنية الحائزة على جوائز عالمية في ملابس من نوع "ستريت ستايل"، والتي تضمنت سروال الجينز مع "هودي" باللون الرمادي، وحذاء من جلد الثعبان.

2df1369eb6.jpg165699beda.jpgf9c2cf4356.jpg

c0756c8885.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر سعر مرتفع للغاية لخلخال ريهانا من الألماس.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا