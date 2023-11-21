ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع بين الممثلة والعارضة اللبنانية لاميتا فرنجية ولاعب كرة القدم المعتزل الشهير ديفيد بيكهام.

ولكن هذه الصورة ليست جديدة بل تعود لعام 2019 حين التقت لاميتا بديفيد في مدينة كان الفرنسية.

ومن الملفت أن بيكهام الذي لديه ملايين المعجبات والمعجبين حول العالم، وضع علامة الإعجاب على صورة لاميتا برفقته.

يذكر أن لاميتا كانت قد احتفلت بعيد ميلادها مع صديقاتها في أحد الاماكن الفخمة في دبي واستعرضت جمالها اذ اختارت ان ترتدي جامبسوت باللون الفوشيا مفتوح على الظهر وذو قصة جريئة على منطقة الصدر ولاق بها الى حد بعيد.

كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية لفتت ديفيد بيكهام .. وهكذا غازلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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