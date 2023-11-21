فنان لبناني ينفصل عن زوجته وينشر فيديو وصورة مع حبيبته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني أمير يزبك صورة مع شابة مرفقاً تعليق جاء فيه : "شوفو الدولاب شو حلو ومنور وكتير كبير ومريح في كل الاوقات وأهم شي بتحس بالامان وكفالة كل العمر كيف ما برم دولابك ".

كما نشر فيديو وهو يمشي معها وعلق عليه قائلا: "طريقي".

وكان موقع الخليج 365 قد كشف منذ شهر شباط لاماضب ان انفصالا حدث بين أمير وزوجته ماريا مدور التي عادت الى كندا قبل أكثر من عام مع أولادهما الثلاثة. وأشارت وقتها المعلومات إن ثمة أزمات حصلت قبل سفر ماريا، وإن الفراق بين الطرفين كان الحل، الا ان الطلاق بينهما لم يحصل بعد، خصوصاً أن الزوجة بعيدة عن المشاكل والاضواء والتصريحات العلنية، وربما ان الطرفين قررا الانفصال الهادئ من أجل مصلحة أطفالهما.