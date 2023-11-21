حسن شاكوش يعلن عودته لطرح الأغاني .. ويبرر

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان المصري حسن شاكوش في بث مباشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أورد فيه، أنه يعود لطرح أغانيه في الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك بعد توقفه عن ذلك بسبب ما يحدث في فلسطين.



وقال شاكوش : "الفترة اللي فاتت كنت موقف الشغل أزيد من شهرين ونص، وكنت منزل شغل وعندي تصوير حاجات كثيرة، ولما حصل موضوع فلسطين قلنا ميصحش إخواتنا في فلسطين يموتوا وإحنا ننزل أغاني، ولقينا الموضوع طول للأسوأ".

وتابع: "النهاردة نزلت أجزاء من أغنية صحاب ملاعين، توزيع أخويا وحبيبي العالمي إسلام ساسو، وكلمات حسام، وانتظروا أغنية هتعجبكم جدا، شكل وداع يا دنيا وداع، وشمس المجرة".

واستدرك: "في شغل كتير جدا، أنا سجلت عند إسلام ساسو وغيره 35 أو 40 اغنية، وإخواتنا في فلسطين الحزن في القلب وقلبنا معاهم، والواحد عمل على قد ما يقدر، وغصب عني أنا ملتزم بعقود وشغل".