ميرنا وليد - بيروت - بعد علاقة حب جمعتهما لـ 5 سنوات، أعلنت حبيبة الممثل البريطاني روبرت باتينسون المغنية البريطانية سوكي ووترهاوس انهما ينتظران طفلهما الأول.

وكشفت النجمة عن هذا الخبر خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في مهرجان "كورونا كابيتال" بمدينة مكسيكو سيتي، يوم الأحد الماضي ووقفت على المسرح واشارت إلى بطنها وقالت: "قررت أن أرتدي شيئًا لامعًا بشكل خاص اليوم، لأنني اعتقدت أنه قد يصرف انتباهكم عن شيء آخر يحدث". وأضافت ممازحة: "لست متأكدة ما إذا نجح الأمر". وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبارك للثنائي عدد كبير من المتابعين.

كانت هذه تفاصيل خبر حبيبة روبرت باتينسون تعلن حملها منه بطريقة استعراضية - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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