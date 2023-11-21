قريبًا بالسينمات.. أحمد العوضي يروج لموعد عرض "الإسكندراني"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان أحمد العوضي، لطرح فيلمه في دور العرض الفترة المقبلة، حيث نشر صورة له من كواليس الفيلم وعلق عليها قائلا: "بكر الإسكندراني، قريبا بالسينمات".

فيلم الاسكندراني مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، كان المخرج الراحل عاطف الطيب يرغب في تقديمها من خلال السينما، ورشح لها الثنائي أحمد زكي ونور الشريف، لكن لم يتم الاتفاق وقتها وتوفى المخرج عاطف الطيب، وظل نور الشريف يرغب في تقديم الفيلم، لكنه لم يتمكن من استكماله في النهاية، وتوقف المشروع الخاص بالفيلم، قبل أن يعود المخرج خالد يوسف ويستقر على أحمد العوضي لتقديمه.

ويعد فيلم الاسكندراني أول بطولة مطلقة للعوضي في السينما، ويشاركه في العمل كل من: زينة، بيومى فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

ويدور العمل حول صراع الأجيال وتحكم كل منهم في الآخر من خلال رؤية كل منهما لكيفية إدارة الأعمال وتغيير المنظور ما بين جيل قديم وجيل جديد.

ومؤخرا احتفلت أسرة الفيلم بانتهاء التصوير، بعد أن استغرق حوالي شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية، واستقر صناع فيلم الإسكندراني على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن أخر أعمال العوضي، مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشاركته البطولة ياسمين عبد العزيز، وكلا ومجموعة من الفنانين منهم: ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.