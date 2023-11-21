القبض على راقصة مصرية شهيرة بسبب حركاتها المثيرة

تم اعتقال راقصة مشهورة في مصر بناءً على العديد من البلاغات التي أفادت بقيامها بحركات استعراضية مثيرة للغرائز وظهورها بزي رقص شبه عاري.

وتلقت السلطات بلاغًا من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، يفيد بظهور الراقصة حورية في حفلات بالساحل الشمالي ومناطق متعددة في القاهرة والجيزة، حيث قامت بتقديم عروض راقصة مثيرة للغرائز وظهورها بزي رقص يكشف عن جسدها بشكل غير لائق. واتهمتها البلاغات بالتحريض على الفجور والفسق وممارسة الرذيلة.

وتم الكشف أيضًا أن الراقصة اشتهرت في الملاهي الليلية برقصها بطريقة مثيرة لجذب الزبائن، وتبرز أماكن حساسة من جسدها أثناء الرقص. وتبين أن اسمها الحقيقي هو “حنين” وتبلغ من العمر 23 عامًا.

وتقدم المحامي ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الراقصة بالتحريض على الفجور وإغراء الشباب بتصرفاتها المخلة وإثارتهم بأوضاع غير لائقة، بالإضافة إلى انتشار فيديوهات رقصها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم تحويل الراقصة المتهمة إلى النيابة المختصة للتحقيق في الأمر.