شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح سهير البابلى للستات عشان الراجل يحبها أكتر .. ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنانة سهير البابلى، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، والتي تعد أحد أهم الفنانات المصريات التي صنعت نجوميتها ببراعتها في التمثيل واتقانها لعملها، كما إنها رسمت الابتسامة على وجوه الكثير من الجمهور في مصر والوطن العربى، من خلال أعمالها التي قدمتها في السينما والتليفزيون والمسرح، فهى "بكيزة هانم" التي شكلت ثنائياً مع صديقتها المفضلة إسعاد يونس، وهى "سكينة" التي قدمتها في مسرحية "ريا وسكينة" مع الراحلة شادية وعبد المنعم مدبولى وأحمد بدير.

الفنانة سهير البابلى لها الكثير من الأعمال ولها الكثير من اللقاءات التي تحدثت فيها مع محبيها وفتحت قلبها له، وفى أحد اللقاءات التليفزيونية وبفكاهتها المعروفة عنها أعطت نصائح للسيدات حتى يعشقها الرجل باستمرار ولكنها كانت نصائح غريبة جدا.

وقالت سهير البابلى خلال اللقاء: "عايزة أقولكوا حاجات كتير اوى للست، لان هي نص المجتمع وهى دلوقتى "تلت تربع المجتمع"، نكدي على البيت كله ونكدي على جوزك وطلعي عين أولادك ولما يقولك ألبسي أبيض البسيله أسود".

وتابعت سهير البابلي: "لما يقولك عاوز مسقعة أعمليله بامية، لو قالك بحب السريس قوليله بحب الجعضيض، وأما يقولك تعالي نخرج قوليله مبخرجش وكلي واتخني وأنكشي شعرك وألبسي وحش في البيت خليه يجري واحدفيه بالطوب".

وأستكملت سهير البابلي: "سيبي ايدك ورجليك متعملهاش، وملكيش علاقة بالبيت تماما، ولما يقولك صباح الخير قوليله ليه، وصدقينى عليا النعمة هيموت فيكي، لأنه لا يصلح معاهم غير كده".

واختتمت سهير البابلي حديثها مداعبة المشاهدين: "اوعى حد يسمعنى، انا بقول كده عشان عارفة ان الست عنيدة وهتعمل عكس كل ده".