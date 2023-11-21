في حفل “البافتا” الأسكتلندية.. ناشطون ونجوم يدعمون غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نظمت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية عبر الطريق من فندق هيلتون، الى حفل توزيع جوائز «البافتا» الإسكتلندية هذا العام.

وأشارت المجموعة إلى مقتل صحافيين وإعلاميين في قطاع غزة المحاصر، وحثت الحاضرين على استخدام منبرها للدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين الحضور رئيس الوزراء حمزة يوسف وزوجته نادية النقالة، وزعيم حزب العمال الأسكتلندي أنس سرور، والذي دعا الجميع لوقف إطلاق النار، حيث حضر قمة دولية في إسطنبول دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقام هؤلاء بتسليم رسائل للضيوف لحثهم على الدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة، واتخذوا مكانهم على السجادة الحمراء فى غلاسكو.

وظهر الممثل المصري أمير المصري، وكتب على يده عبارة «أوقفوا الحرب «، بينما ظهرت النجمة الأسكتلندية لورانس تشاني، تحمل لافتة داعمة لوقف إطلاق النار.

وجاء في الرسائل التي تم توزيعها على الضيوف «عزيزي ضيف» بافتا اسكتلندا»، إن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال لشعب فلسطين مستمرة، وفي الأيام الـ 41 الماضية فقط، أدت الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الحكومات الغربية إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص في غزة، أكثر من 5000 منهم من الأطفال، لقد قُتل ما لا يقل عن 39 صحافيًا وعاملًا في مجال الإعلام الفلسطيني خلال الـ 42 يومًا الماضية، لقد مات صناع الأفلام والصحافيون لضمان توثيق هذه الإبادة الجماعية، ولإثبات الفظائع، ولضمان أن يسمع العالم أصوات الفلسطينيين، لقد ماتوا لتصوير لقطات قد يستخدمها الأشخاص في مجال عملك لعمل عرض استعادي عن فلسطين بعد عشر سنوات من فوزه بجائزة البافتا، وباعتبارنا منتجين إعلاميين وصانعي أفلام وصحافيين، نطلب منكم إظهار التضامن مع زملائكم العاملين في فلسطين واتخاذ موقف».

كما جاء في البيان: «انشر هذه الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث بها إلى الصحافة، وشاركها مع زملائك، وقلها في خطابك، وقف إطلاق النار الآن، إنهاء الاحتلال، الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني، اسكتلندا: توقفوا عن تسليح إسرائيل».