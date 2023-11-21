والدة سيريناي ساريكايا برفقة حبيبها أمام الكاميرات-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عادت قصّة خيانة والد الممثلة جانسو توسون لزوجته مع والدة زميلتها الممثلة التركية سيريناي ساريكايا الى العلن مجددا، اذ انه ظهر برفقة حبيبته أمام الكاميرات الا انهما رفضا الإجابة على أسئلة الصحفيين.



وكانت علّقت والدة جانسو مؤخرا لوسائل إعلام تركية: " لست في وضع يسمح لي بالتحدث ولكن كل الاخبار صحيحة ، فوضت امري بهم الى الله"، ولاقت الدعم الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذي أرادوا معرفة رأي سيريناي ساريكايا في هذا الأمر، الا انها لم تعلّق بعد على الخبر.