ممثل شهير: "أريد الهرب من إسطنبول"..والسبب؟

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ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل التركي أكين كوتش عن خوفه من الزلازل، قائلا: "أريد الهرب من إسطنبول والابتعاد عنها لأنني خائف جدًا من الزلازل، ولا أعتقد أن هذا الأمر يؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية.
أنا حاليًا باقي هنا لفترة بسبب مشروع جديد ولبعض الأسباب العائلية الخاصة. في الواقع، أعتقد أن منزلي متين، لكن هذا لا يخفف من مخاوفي وأخذت احتياطاتي. لقد جهزت أمتعتي، وطلبت من المهندس المدني أن يلقي نظرة على شقتي. حتى أننا عملنا بروفة في المنزل عدة مرات لكيف نتصرف اذا حدث زلزال".
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