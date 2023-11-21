كريستينا صوايا في مشاركتها التمثيلية الأولى في مصر : " آمل أن أنافس محمد رمضان "

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت الفنانة اللبنانية كريستينا صوايا عن أحدث اعمالها التمثيلية وهو مسلسل تلفزيوني يتم التحضير له حاليا ويعد المشاركة الأولى لها في مصر، على ان ينطلق تصويره الفترة المقبلة استعدادا لموسم شهر رمضان 2024.

وصرحت صوايا انها لن تكشف عن اسم المسلسل الان حتى يكتمل توقيع كافة الابطال -وهم طوال القامة مثلها-، وتبدأ بروفات الترابيزة مع فريق العمل الشهر المقبل، وتتمنى ان تنفرج ازمة غ ز ة في ظل حالة الترقب التي يعيشها الفلسـ طينيون واللبنانيون، والشعب العربي بأكمله نتيجة التطورات المتلاحقة.

واشارت صوايا الى ان خطوة المشاركة في مسلسل مصري تأخرت كثيرا خاصة بعد مجموعة من الاعمال التي شاركت بها كريستينا كممثلة حيث كان بدايتها في مسلسل "ذكرى" بدور مساند والذي حقق صدى مقبولا لدى المشاهد اللبناني، ومن بعده شاركت في عدة مسلسلات وافلام كوميدية ودرامية كان اخرها عام 2020 في الفيلم اللبناني "بيروشيما" الذي جسد واقع كارثة انفجار مرفأ بيروت.

واضافت صوايا انها بعد الفيلم ركزت أكثر في الغناء على مدار الثلاث سنوات الماضية واخر كليباتها كان اغنية طرحت باللهجة المصرية بعنوان "حريم السلطان".

وأكدت صوايا انها ليست غريبة عن الجمهور المصري فهو يعرفها كمغنية واستمتع بأغانيها في أكثر من حفلة كان اخرها في مدينة شرم الشيخ منذ شهرين، لكن هذه المرة سيتعرف الجمهور المصري عليها كممثلة، وتأمل ان تنال اعجاب كل الاسر المصرية والعربية من خلال المسلسل في الشهر الكريم ومنافسة الفنان المصري محمد رمضان نجم العالم العربي من وجهة نظرها.