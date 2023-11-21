ميرنا وليد - بيروت - شارك خبير التجميل بدر خلف الجمهور، صورة له برفقة زوجته من داخل غرفة الإستحمام وأحدث ضجة واسعة.

ونصح بدر خلف المتزوجين قائلاً: "عزيزتي المتزوجة، تعودي تتسبحين مع زوجك هالشي يزيد الحب والألفة بينكم".

وكان فاجأ بدر خلف الجمهور بإعلانه خبر خطوبته على إبنة عمه إيلاف الحربي، اذ نشر فيديو على حسابه الخاص، بارك فيه لنفسه متمنياً أن تكون بداية جديدة، وعلّق على الفيديو بالقول: "زواجي بعد أسبوع".

وقد شكّل هذا الفيديو ضجة كبيرة بين المتابعين، اذ أشار بعض المتابعين الى ان إيلاف هي عماد خلف، وهو ابن عمه.

كانت هذه تفاصيل خبر بدر خلف يطل من حوض الإستحمام مع زوجته.. وهذا ما نصح به المتزوجين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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