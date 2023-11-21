بعد تصريحاتها الأخيرة عن مرضها.. نبيل الحلفاوي يدعم نجوى إبراهيم

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على دعم الإعلامية نجوى إبراهيم، وذلك من خلال تغريدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X.

قال فيها: إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوى إبراهيم، مينفعش أنا أقول ماما نجوى، لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟، هذه فئة لاتستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد.

وتابع: هي فئة اختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح، والظلام والحقد الأسود، ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم، وعلينا ألا نتوقف عندهم ولو للحظة، تعبرينهم كما تعبرين بقعة ماء آسن في طريقك فهم ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم.

جاء ذلك الدعم بعد أن قالت الإعلامية نجوى إبراهيم، إنها تتعرض لانتقادات لاذعة على السوشيال ميديا، بسبب استمرار عملها في المجال الإعلامي رغم اقتراب عمرها من الـ 80 عامًا، كما أشارت إلى أنها تعمل في هذه المهنة من أجل الجمهور، الذي ارتبط بها، رغم أنها تعاني من العديد من الظروف الصحية الصعبة، منها إصابتها بالسرطان، وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية.