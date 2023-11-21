من عالم الفنتازيا.. قصة فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، التي تستمر في الفترة بين 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2023.

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن فيلم الافتتاح “حوجن”، في عرضه العالمي الأول للمخرج ياسر إلياس اليوم عن العرض العالمي الأول لفيلم “حوجن” (2023) للمخرج ياسر الياسري.

تفاصيل فيلم حوجن وأبطاله

الفيلم مقتبس عن رواية الفانتازيا الأكثر مبيعًا للكاتب السعودي إبراهيم عباس، وتتميز قصته بنسيج يمزج بين عناصر الخيال المستمدة من الفلكلور العربي والمواضيع المعاصرة، فيقدم من خلالها حبكة ساحرة ستأسر الجماهير الإقليمية والدولية.

وسيتم تقديم الفيلم بحضور المخرج والممثلين الرئيسيين، وهم: نور الخضراء، براء عالم، نايف الظفيري، العنود سعود، محسن منصور وشيماء الطيب.

تدور أحداث فيلم “حوجن” حول قصة جني لطيف يعيش في مدينة جدة، وفي أحد الأيام يكتشف حقيقة نسبه الملكي، فتبدأ رحلة حوجن (براء عالم) لاستعادة حقه الشرعي بينما يحارب قوى الشر في سبيل الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر. وخلال مغامرته، يتعرف على طالبة الطب الشابة سوسن (نور الخضراء)، فتنشأ بينهما علاقة رومانسية غير متوقعة.

ياسر الياسري مخرج سينمائي عراقي، حصد أول فيلم روائي طويل له “شباب شياب” (2018) على تقييمات مذهلة من الجماهير ونقاد السينما، وقد كان عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، ومن ثم،شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدوليةالأخرى .وفي عام 2019، أخرج الياسري فيلمه الثاني، ”122“، الذي تصدر شباك التذاكر لفترة طويلة.