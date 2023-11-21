موعد عرض مسلسل "بطن الحوت" في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منصة شاهد موعدًا لطرح مسلسل بطن الحوت خلال شهر نوفمبر الجاري، بطولة الفنان محمد فراج وباسم سمرة، والذى كان من المفترض انطلاقه ضمن مسلسلات السباق الرمضاني الماضي ولكن تم تأجيله.

ومن المفترض عرض الحلقات الأولى من مسلسل بطن الحوت يوم 23 نوفمبر الحالي في الدول العربية، على أن يتم اطلاقه في الساعه 11 مساء يوم 22 نوفمبر فى مصر.

أحداث مسلسل "بطن الحوت"

وتدور أحداث مسلسل "بطن الحوت" حول شاب "محمد فراج" وشقيقه "باسم سمرة" يعملان فى صناعة الفخار ولكل منهما اتجاهات عكس الآخر، فالأول ملتزم دينيًا أما الآخر فيتورط فى عمليات لتجارة المُخدرات مع مجموعة من الأشخاص تحت زعامة "عبد العزيز مخيون" وتتوالى الأحداث التى تسفر عن تورط الأخ الملتزم فى جريمة قتل تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح.

أبطال مسلسل "بطن الحوت"

مسلسل "بطن الحوت"، من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

من ناحية أخرى، وكان آخر أعمال محمد فراج هو فيلم فوي فوي من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.