فن ومشاهير

طرح الملصق التشويقي لفيلم "درويلة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "درويلة" الملصق التشويقي الأول للفيلم المقرر عرضه مطلع العام الجديد بدور السينما.

وأوضح البوستر بشكل غامض صورة لرجل مفتول العضلات وأمامه أموال.

وتدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار من الغموض والأكشن.

درويلة فيلم من بطولة: عمرو عبدالجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطي وعبدالرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا