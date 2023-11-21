طرح الملصق التشويقي لفيلم "درويلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "درويلة" الملصق التشويقي الأول للفيلم المقرر عرضه مطلع العام الجديد بدور السينما.

وأوضح البوستر بشكل غامض صورة لرجل مفتول العضلات وأمامه أموال.

وتدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار من الغموض والأكشن.

درويلة فيلم من بطولة: عمرو عبدالجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطي وعبدالرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.