قبل عرضه.. محمود السراج يكشف تفاصيل "بطن الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يبدأ عرض مسلسل "بطن الحوت" يوم الخميس المقبل الموافق 23 نوفمبر، عبر منصة "شاهد"، ويشهد العمل مشاركة النجم السوداني محمود ميسرة السراج، مع أبطال المسلسل: باسم سمرة، ومحمد فراج، وسماح أنور.

محمود ميسرة السراج، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "سعيد بالتواجد في مسلسل يضم نخبة متميزة من نجوم الدراما، منهم باسم سمرة، وسماح أنور، ومحمد فراج، وعبدالعزيز مخيون، وأسماء أبو اليزيد، وبلدياتي وزوجتي في العمل الفنانة آسيا مدني، ونص فني بديع يقدمه أحمد فوزي صالح، مؤلفا ومخرجا".

وتابع: "المسلسل أحداثه مستمدة من وقائع حقيقية، مع رؤية عصرية لقصة قابيل وهابيل، وأقدم به شخصية حافظ الجاكي، وهو صديق، وشريك وخازن أسرار شخصية "هلال"، التي يقدمها الفنان باسم سمرة، ويجمعنا أيضا عمليات إجرامية".

السراج، أضاف: "بعد تجارب عديدة في مسلسلات مثل (الغرفة 207)، و(خارج السيطرة)، تأتي تجربة (بطن الحوت)، وفي ديسمبر المقبل، يعرض فيلم (شماريخ)، من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي".

وعن أعماله القادمة، قال: "أستعد للمشاركة في فيلم (أسد أسود)، من تأليف وإخراج محمد دياب، صاحب التجارب الفنية المتميزة، ويقوم بالبطولة، نخبة رائعة، منهم محمد رمضان، وخالد الصاوي، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وشريف سلامة، وعلي قاسم، وأحمد عبدالحميد، والتصوير من المقرر أن يكون الشهر المقبل".

مسلسل" بطن الحوت" تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، سماح أنور ، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون، محمود السراج، عصام عمر، مدير التصوير يوسف بارود.