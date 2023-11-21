ياسمين صبري بملابس قصيرة في أحدث ظهور لها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصورة وهي تستعرض أناقتها، وارتدت ملابس قصيرة من أحدث ظهور لها.

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

وتنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند"، و"ليلة هنا وسرور".