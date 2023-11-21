أحمد فريد يبدأ تصوير "وبينا ميعاد 2".. ويستمر في دعم أهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأ الفنان أحمد فريد تصوير دوره في مسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج هاني كمال، في عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

ويجسد فريد دور مذيع يقع في غرام أروى ابنة شيرين رضا، وتدور بينهم قصة حب حتى تقع مفاجأة في نهاية الأحداث.

وقرر أحمد فريد مد مدة حملته التي تقوم بجمع مساعدات لأجل أهالي غزة إلى نهاية الشهر الحالي، وذلك رغبة منه في تقديم أكبر قدر من المساعدات وهي حملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وكان أحمد فريد طرح ثلاث لوحات فنية "ديجيتال" بعنوان "الصرخة، الحرية، الأمل"، وسيتمكن الجمهور من تقديم التبرع من خلال شراء تلك اللوحات، والتي تعتبر تبرع لجمعية الهلال الأحمر من أجل دعم مواطني غزة.