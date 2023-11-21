محمد منير يغني وإيمي سلطان ترقص في حفل زفاف بأسوان – فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الراقصة إيمي سلطان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل زفاف غنى فيه "الكينج" محمد منير وأقيم في أسوان.

وظهرت إيمي في الفيديو وهي ترقص على أغنية "الليلة يا سمرا" وسط أجواء فرعونية.

ومن ناحية أخرى، حرص "الكينج" محمد منير على مساندة الشعب الفلسطيني، والتعبير عن مشاعره ومشاعر الشعوب العربية التي تعيش في حزن، وتشعر بالاستياء بسبب الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقرر النجم الكبير محمد منير التعبير بصوته وتقديم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين، ويشدو بأغنية جديدة عنوانها "يا فلسطيني".