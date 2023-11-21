شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة عن استهداف الصحفيين: وحشية وإجرام ما إلهن مثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة كارول سماحة على قتل واستهداف المراسلين والصحفيين من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة أن قتلهم بمثابة إجرام وحقارة العدو، وذلك بعد مقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

حيث كتبت "سماحة" عبر حسابها بموقع التغريدات "X" قائلة: "وحشية وإجرام ما إلهن مثيل.. استهداف المراسلين والصحفيين هو أكبر إثبات على حقارة العدو الكاذب وكل محاولاته لقمع الحريات وإخفاء الحقيقة.. الله يرحم شهداء الحقيقة ويشفي كل الجرحى".



كارول سماحة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.