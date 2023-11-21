شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 29.. حنان مطاوع تعترف بقتل عصام الصياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "صوت صورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض أيضاً على قناة dmc، من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث شهدت الحلقة حدثاً جلل، حيث شعر لطفى عبود – صدقى صخر بخيبة أمل إذ لم يجد أي ثغرة في القضية حتى يبرئ رضوى – حنان مطاوع من قضية مقتل عصام الصياد، ثم قرر أن يذهب إلى رضوى في محبسها حتى يواجهها بالحقيقة، ومع نقل حركات الكاميرا وضغط لطفى عبود على رضوى بالتكلم بالحقيقة أكدت إنها قتلته بصوت عالى ، لنتهى الحلقة على غموض وإثارة انتظارا للحلقة الأخيرة المقررعرضها اليوم.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.